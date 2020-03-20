Мошенник ограбил жительницу Мордовии, решившую продать дом

В Мордовии неизвестный мошенник ограбил 57-летнюю местную жительницу, которая решила продать дом.

Недавно 57-летняяя жительница Чамзинского района разместила на сайте бесплатных объявлений публикацию, содержащую информацию о продаже принадлежащего ей дома. Спустя некоторое время женщине позвонил неизвестный мужчина, который заявил о намерении приобрести недвижимость и готовности перечислить залог, если гражданка удалит объявление. Жительница Чамзинского района, поверив в то, что с ней связался настоящий покупатель, стала следовать его инструкциям. Гражданка сообщила незнакомцу пин-коды от двух своих банковских карт, что предоставило последнему возможность привязать её счета к номеру своего мобильного телефона. В итоге женщина лишилась денежных средств на сумму 185 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф