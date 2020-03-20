В Мордовии была пресечена деятельность нарколаборатории

В Мордовии стражами порядка была пресечена деятельность лаборатории по производству наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре минувшего года 33-летний гражданин, вступив в преступный сговор с жителем Московской области, решил организовать производство наркотиков на территории Мордовии. Мужчина, проживающий в Подмосковье, пообещал платить деньги за каждый килограмм изготовленного вещества.

Подельники осуществили перевозку оборудования, реактивов и прекурсоров, необходимых для изготовления запрещенных веществ, из Московской области в Чамзинский район. Лаборатория была оборудована в частном доме, принадлежащем семье одного из подозреваемых

С целью сокрытия следов преступления 33-летний мужчина совместно со своим знакомым перевез готовые наркотики в соседний населенный пункт, откуда запрещенные вещества должны были быть доставлены ими в Московскую область для последующего сбыта.

В нарколаборатории были обнаружены 19 кг наркотического средства мефедрон и предметы, необходимые для изготовления запрещенных веществ.

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Источник: 13.мвд.рф