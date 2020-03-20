Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что он является сотрудником службы безопасности банка, а затем рассказал о том, что некие злоумышленники пытаются похитить деньги со счета женщины. После этого незнакомец попросил пострадавшую сообщить установочные данные её банковской карты и коды, полученные в смс-сообщении, объяснив, что эти сведения нужны для проведения операции по пресечению действий упомянутых преступников.

Женщина сообщила якобы работнику банка необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 160 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф