В Атяшевском районе прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что работникам ООО «Хлебокомбинат» не была выплачена заработная плата за январь текущего года. Размер задолженности по зарплате составил более 130 тыс. рублей.

Районной прокуратурой мировому судье были направлены 5 заявлений о выдаче судебных приказов на начисленную, но невыплаченную заработную плату, которые были рассмотрены и удовлетворены.

В отношении директора ООО «Хлебокомбинат» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в целях устранения нарушений, причин и условий, им способствовавших, директору общества было внесено представление.

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Источник: prokrm.ru