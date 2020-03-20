В Ромодановском районе несколько предпринимателей нарушили законодательство о социальной защите инвалидов

Прокуратура Ромодановского района выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что четыре индивидуальных предпринимателя не оборудовали специальным доступом-пандусом и ограждениями с поручнями помещения, которые используются для оказания услуг населению, в том числе инвалидам и другим маломобильным группам.

Индивидуальным предпринимателям были внесены представления. Кроме того, в отношении них были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru