В Ромодановском районе горела баня

В Ромодановском районе произошло возгорание бани.

Утром 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пушкино. Возле дома №14, расположенного по адресу – улица Жуковка, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru