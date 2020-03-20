Жителя Саранска оштрафовали за оскорбление полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении сотрудника полиции.
Вечером 20 ноября прошлого года 44-летний гражданин, находясь на территории Пролетарского района Саранска, публично оскорбил полицейского патрульно-постовой службы, который находился при исполнении должностных обязанностей.
Решением суда в отношении 44-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru