В Саранске загорелся балкон

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Утром 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. Огонь вспыхнул на одном из балконов жилого дома №34.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя повредило обшивку на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru