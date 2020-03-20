В Саранске загорелся балкон

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Утром 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. Огонь вспыхнул на одном из балконов жилого дома №34.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Пламя повредило обшивку на площади 0,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru