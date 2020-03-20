В Инсарском районе загорелась надворная постройка

В Инсарском районе произошло возгорание надворной постройки.

Указанное происшествие произошло вечером 19 марта на территории населенного пункта Сиалеевская Пятина. Возле дома №43, расположенного по адресу – улица Социалистическая, воспламенилась надворная постройка. Огонь повредил строение на площади 28 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске загорелся балкон.

Источник: 13.mchs.gov.ru