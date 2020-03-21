В Саранске ограничат движение грузовиков

В Саранске будет временно ограничено движение грузовых автомобилей.

В период с 1 по 30 апреля будет запрещено движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов в Саранске, по причине снижения несущей способности дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием.

Допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по дорогам Саранска в указанный период следующие: при одиночной оси – 5 тонн; двухосной тележке – 4 тонны; трехосной тележке – 4 тонны.

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Источник: adm-saransk.ru