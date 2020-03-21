В Саранске сотрудники ГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была проведена акция под названием «Внимание, переезд!».

В ходе указанной акции стражи порядка совместно с представителями железной дороги проводили профилактические беседы с водителями и раздавали памятки по безопасности движения на железнодорожных переездах.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель должен руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного, убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов.

Источник: 13.мвд.рф