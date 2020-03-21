В Саранске сотрудники ГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была проведена акция под названием «Внимание, переезд!».
В ходе указанной акции стражи порядка совместно с представителями железной дороги проводили профилактические беседы с водителями и раздавали памятки по безопасности движения на железнодорожных переездах.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель должен руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного, убедиться в отсутствии приближающегося поезда.
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Источник: 13.мвд.рф