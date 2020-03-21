В Пролетарском районе Саранска прошла антинаркотическая акция

На территории Пролетарского района Саранска была проведена антинаркотическая акция под названием «Чистый город! Здоровый город!».

Участники указанной акции уничтожили более 60 надписей, содержащих пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, нанесенных на фасады гаражей, теплопунктов и многоквартирных домов.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав призывает жителей Саранска сообщать в органы внутренних дел о надписях на фасадах зданий и ограждений, содержащих упомянутую информацию.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru