В Саранске разыскиваются парни, устроившие погром в жилом доме

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются парни, подозреваемые в совершении противоправных поступков в жилом доме.

Вечером 17 марта в подъезде жилого дома, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, три неизвестных парня повредили стекла ветровой перегородки на двух этажах, а также зеркало в грузовом лифте.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-02, 89997781049 и 102.

Также читайте о том, что в Атяшевском районе прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства.

Источник: 13.мвд.рф