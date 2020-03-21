В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия с начальниками караулов

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли ежеквартальные занятия с начальниками караулов.

Указанные занятия были направлены на совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников, проверку уровня их знаний и способности принимать правильные решения при осложнении обстановки.

Сотрудники продемонстрировали свои навыки по специальной, огневой и физической подготовкам.

Также были проверены знания обязанностей должностных лиц караула.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su