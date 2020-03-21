Октябрьский районный суд Саранска с ознакомительной экскурсией посетили школьники

Октябрьский районный суд Саранска с ознакомительной экскурсией посетили ученики 11-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40».

Школьники смогли увидеть, куда граждане приходят для того, чтобы подать заявление в суд или получить процессуальные документы.

Также старшеклассники посетили отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам. После этого школьников проводили в один из залов судебного заседания, где они смогли узнать о работе суда.

Затем одиннадцатиклассники смогли поприсутствовать на судебном процессе. По окончании заседания школьники обсудили увиденное с педагогами и работниками суда.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru