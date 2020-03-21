В Атяшево произошел крупный пожар

В Атяшево произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Днём 20 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Подгорной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит двухквартирный жилой дом и надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил кровлю жилого дома на площади 112 квадратных метров и уничтожил надворные постройки на площади 160 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru