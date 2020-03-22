В Саранске осудили мужчину, похитившего телевизор у своего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины, который украл телевизор у своего знакомого.

Вечером 25 декабря прошлого года 42-летний гражданин, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Гагарина, распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Мужчина находился в помещении в качестве гостя. В определенный момент хозяин квартиры попросил знакомых покинуть жилье, заявив, что он будет ложиться спать. Преступник похитил телевизор стоимостью более 6 тыс. рублей, чтобы продать его, а на вырученные деньги купить спиртное. Хозяин квартиры наблюдал за действиями гостя, но никоим образом не отреагировал на них.

В тот же день злоумышленник принес украденный телевизор в комиссионный магазин, но похищенное имущество не приняли.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru