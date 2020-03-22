В Саранске заключили под стражу уроженца Москвы, обвиняемого в сбыте оружия

В Саранске был заключен под стражу уроженец Москвы, обвиняемый в сбыте огнестрельного оружия.

В феврале текущего года гражданин, отбывающий наказание в исправительном учреждении, предложил 37-летнему уроженцу Москвы совместно сбыть огнестрельное оружие, спрятанное в Мордовии.

37-летний гражданин нашел покупателя и сбыл ему несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, указав место нахождения тайника с оружием.

Уроженец Москвы был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru