В Мордовии прошла акция «Внимание, каникулы!»

Сотрудники отделения ГИБДД ММО МВД России «Темниковский» совместно с отрядом ЮИД «Зеленый свет» организовали профилактическую акцию под названием «Внимание, каникулы!».

В ходе проведения мероприятия инспекторы ДПС вместе с юными помощниками рассказали ученикам младших классов о правильном поведении на дороге. Ростовая кукла помогала донести до детей необходимую информацию, напоминая школьникам о том, что нужно быть внимательными и аккуратными на проезжей части.

Юные участники акции с помощью сигнального громкоговорящего устройства патрульного автомобиля читали стихи, посвященные соблюдению ПДД, обращая внимание прохожих на проблему дорожно-транспортного травматизма на дорогах республики.

В завершении встречи организаторы акции подарили юным помощникам световозвращающие значки и красочные памятки.

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Источник: 13.мвд.рф