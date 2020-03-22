В Большеберезниковском районе загорелась надворная постройка

В Большеберезниковском районе произошло возгорание надворной постройки.

Вечером 21 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Косогоры. Возле дома №143, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась надворная постройка. Огонь повредил строение на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru