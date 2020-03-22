В Саранске пойдет под суд 26-летний парень, лишивший денег свою знакомую

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 26-летнего молодого человека, который мошенническим путем ограбил свою знакомую.

В начале апреля 2017 года 26-летний парень убедил свою знакомую оформить на её имя кредит на покупку мобильного телефона, пообещав самостоятельно погашать ежемесячные платежи.

В итоге девушка оформила кредит на приобретение гаджета стоимостью более 52 тыс. рублей и защитного стекла за 2,3 тыс. рублей. Кроме того, гражданка оплатила страховку мобильного телефона от поломок. Общая сумма кредита составила 61,7 тыс. рублей.

Молодой человек ежемесячные платежи не погашал.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемого. Известно, что в прошлом году парень был осужден за открытое похищение цветов из магазина.

Также читайте о том, что в Саранске заключили под стражу уроженца Москвы, обвиняемого в сбыте оружия.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru