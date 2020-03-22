В Ельниках горел мусорный контейнер

В Ельниках пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

В ночь на 21 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на одной из улиц указанного населенного пункта. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru