В Октябрьском районе Саранска в феврале было зафиксировано несколько десятков административных правонарушений

В феврале в административную комиссию Октябрьского района Саранска для рассмотрения и принятия решения поступило более 40 материалов проверок.

В течение минувшего месяца в указанном районе Саранска было составлено 46 протоколов об административных правонарушениях.

К административной ответственности с наложением штрафа было привлечено 92 физических лица, 1 должностное лицо и 9 юридических лиц.

За отчетный период было взыскано 13,3 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru