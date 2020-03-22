В Саранске прошли соревнования по волейболу среди юношей

В Саранске несколько дней назад прошли финальные городские соревнования по волейболу среди юношей.

Указанные состязания проводились в целях вовлечения к занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья, выявления сильнейших команд, популяризации волейбола.

Первое место завоевала команда МОУ «СОШ №16». Второе место заняли представители МОУ «СОШ №32». Третье место досталось команде МОУ «СОШ №40».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии определили лучшую женскую команду по мини-футболу.

Источник: adm-saransk.ru