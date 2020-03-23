Полицейские изъяли наркотики у 24-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего местного жителя.

Стражи порядка, досматривая автомобиль марки «Лада», остановленный возле дома, расположенного по адресу – улица Студенческая, обнаружили и изъяли у 24-летнего водителя транспортного средства синтетические наркотики массой около 3 г.

Молодой человек заявил, что хранил запрещенные вещества для личного употребления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф