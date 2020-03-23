В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 23 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Алтары. На улице Советской загорелся жилой дом №107.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Огонь повредил постройку на площади 120 квадратных метров.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru