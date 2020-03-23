В Мордовии усилится ветер

На территории Мордовии 23 марта ожидается усиление ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей республики о том, что на протяжении текущего дня на территории региона будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Находясь на улице, жителям Мордовии следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, дабы не стать жертвой неблагоприятной метеорологической обстановки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске ограничат движение грузовиков.

Источник: 13.mchs.gov.ru