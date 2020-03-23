В Мордовии прошли соревнования по пулевой стрельбе

В Мордовии были проведены республиканские соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Указанные состязания были проведены в стрелковом тире республиканской общественной организации ОГО ВФСО «Динамо». Программа рассматриваемых соревнований включала в себя следующие упражнения: МВ-8 (5+30 выстрелов), ПБ-2 (5+20 выстрелов), ПБ-3 (5+30 выстрелов), ПБ-8 (скоростная стрельба с подбежкой).

Победу одержала команда МВД по Мордовии. Второе место заняла команда КФК №2 «Динамо» Мордовии. Третье место досталось команде УМВД РФ по Саранску.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф