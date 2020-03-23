В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства.

Право участия в конкурсной программе было представлено старшему преподавателю цикла кинологической службы Евгению Авдееву, старшему преподавателю цикла специальных дисциплин Андрею Зубореву, старшему преподавателю цикла боевой и физической подготовки Елене Хрущевой.

Конкурсанты показали свое мастерство в проведении открытых показательных занятий. Критериями оценки стали владение преподавателями современных методов работы, взаимодействие с аудиторией, владение техническими средствами обучения, а также использование инновационных педагогических технологий в процессе проведения занятия.

Участники конкурса прошли испытания в знании нормативно-правовых документов в области образования и педагогики, в решении проблемных педагогических ситуаций, а также представили на суд зрителей и жюри свою визитную карточку.

Победу одержал старший преподаватель цикла специальных дисциплин Андрей Зуборев. Второе место занял преподаватель цикла кинологической службы Евгений Авдеев. Третье место досталось старшему преподавателю цикла боевой и физической подготовки Елене Хрущевой.

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Источник: 13.fsin.su