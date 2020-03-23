В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения жилищного законодательства

Ковылкинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения жилищного законодательства.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры был установлен факт отсутствия должного муниципального контроля со стороны администрации Ковылкино, повлекшего за собой бездействие по установке приточных клапанов принудительной вентиляции многоквартирного дома, предоставленного гражданам, переселенным из аварийного жилого фонда, что в итоге стало причиной грибкового поражения стен.

Главе администрации Ковылкино было внесено представление об устранении нарушений закона.

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Источник: prokrm.ru