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В Саранске по требованию прокуратуры были заблокированы несколько сайтов

В Саранске по требованию прокуратуры были заблокированы несколько сайтов

В Саранске по требованию прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией. 

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было выявлено несколько сайтов по продаже магнитов для корректировки показателей приборов учета, анаболических стероидов, копий мобильных телефонов известных брендов и др.

Октябрьский районный суд Саранска удовлетворил 14 административных исковых заявлений прокурора района о признании информации, опубликованной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

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Источник: prokrm.ru