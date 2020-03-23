На 57-летнем жителе Мордовии загорелась одежда

В селе Старое Шайгово местный житель едва не сгорел заживо.
Инцидент произошел несколько дней назад. Ранним утром на 57-летнем владельце жилого дома №19, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась одежда.
Мужчина был госпитализирован в районную больницу. Медики диагностировали у гражданина ожоги рук и лица первой и второй степени.
По какой причине на жителе Мордовии загорелась одежда, пока что не сообщается.
Известно, что пожарные на место инцидента не выезжали.
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Источник: info-rm.com