На 57-летнем жителе Мордовии загорелась одежда

В селе Старое Шайгово местный житель едва не сгорел заживо.

Инцидент произошел несколько дней назад. Ранним утром на 57-летнем владельце жилого дома №19, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась одежда.

Мужчина был госпитализирован в районную больницу. Медики диагностировали у гражданина ожоги рук и лица первой и второй степени.

По какой причине на жителе Мордовии загорелась одежда, пока что не сообщается.

Известно, что пожарные на место инцидента не выезжали.

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Источник: info-rm.com