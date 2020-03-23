В Мордовии был заблокирован сайт по продаже редких животных

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства в области охраны животных.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района был обнаружен сайт, на котором размещалась информация о продаже редких животных.

Представителями прокуратуры в Ичалковский районный суд был направлен административный иск о признании информации, размещенной на упомянутом сайте, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил данное требование в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru