В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пензятка. На улице Юбилейной загорелся жилой дом №27. Огонь повредил постройку на площади 200 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru