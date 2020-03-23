В Саранске загорелся пластиковый контейнер

В Саранске воспламенился пластиковый контейнер.

Указанное происшествие произошло днём 22 марта. Возле дома №13, который расположен по адресу – улица Короленко, загорелся пластиковый контейнер.

По предварительным данным, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Огонь повредил пластиковый контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru