Прокуратура Темниковского района выявила нарушения законодательства об обращениях граждан

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об обращениях граждан.

Житель указанного района обратился в ООО «Ремондис» с заявлением по вопросу перерасчета платы за предоставляемые услуги. В присутствии представителей администраций города Темников и Темниковского района был составлен акт о количестве проживающих в доме указанного гражданина лиц. Вопреки требованиям действующего законодательства данный документ не содержал сведений о передаче одного экземпляра акта собственнику жилого помещения, а также информации о времени его составления. Кроме того, акт не направлялся в органы внутренних дел.

После вмешательства прокуратуры рассматриваемые нарушения были устранены.

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Источник: prokrm.ru