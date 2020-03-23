Мэр Саранска ввел мораторий на рукопожатия

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев ввел мораторий на рукопожатия из-за коронавируса.

В ходе оперативного совещания, которое прошло 23 марта, градоначальник сообщил о введении моратория на рукопожатия в городской администрации, в муниципальных учреждениях Саранска, а также на предприятиях города.

Пётр Тултаев призвал подчиненных отказаться от поездок в другие страны и регионы в целях безопасности.

Кроме того, в ходе совещания заместитель градоначальника Жанна Пичугина сообщила, что в детских садах проводится обязательный утренний фильтр, а юные горожане с ОРВИ не допускаются в учреждения.

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Источник: adm-saransk.ru