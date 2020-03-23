Пётр Тултаев посетил ярмарки выходного дня

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 21 марта посетил ярмарки выходного дня.

Мэр побывал во всех микрорайонах города.

На прошлой неделе в Саранске имел место высокий уровень спроса на крупы, соль и сахар из-за переживаний граждан, связанных с распространением коронавируса. На ярмарках выходного дня торговля шла размеренно. Сахар не пользовался таким огромным спросом, как ожидалось. На ярмарки выходного дня было завезено около 22 тонн сахарного песка, к окончанию торговли 2 тонны продукта остались нереализованными.

Пётр Тултаев назвал обилие продовольствия на ярмарках выходного дня ответом ажиотажу минувшей недели.

Также градоначальник распорядился до Пасхи увеличить количество торговых точек по продаже яиц.

Ранее сообщалось о том, что мэр Саранска ввел мораторий на рукопожатия.

Источник: adm-saransk.ru