В Саранске мосты на Северо-Восточном шоссе будут сданы в срок

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев проверил строящиеся мосты на Северо-Восточном шоссе.

На первоначальном этапе работы по строительству мостов велись за счет городского бюджета. Но того объема финансовых средств, который был необходим, у муниципалитета хватало с трудом.

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осенью прошлого года работы вошли в активную фазу. В настоящее время один мост готов на 100%, второй - на 99%. На третьем мосту были установлены все балки, завершаются работы по бетонированию швов. После этого строители уложат гидроизоляционный слой. Затем будет выполнено асфальтирование двух мостов и подъездов к ним. Кроме того, будет установлен турникет, а также восстановлены троллейбусная линия и благоустройство.

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Источник: adm-saransk.ru