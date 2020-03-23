Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Инсарского района

Глава Мордовии Владимир Волков 21 марта провел рабочую встречу с руководителем Инсарского района Камилем Мангутовым.

Руководитель Инсарского района сообщил о результатах работы предприятий за прошлый год. Высокие показатели в сфере промышленности были обеспечены работой заводов «Ксенон», «Неон» и «Сармич», которые реализовали продукцию общей стоимостью 3 млрд рублей.

Также в минувшего году в Инсарском районе за счет ввода в строй свиноводческого комплекса на 100 тыс. голов объемы производства мяса выросли в 9 раз. В текущем году в рассматриваемом районе завершится строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Казеевка. Кроме того, до конца нынешнего года будет подготовлена проектно-сметная документация на строительство второй очереди указанного комплекса.

Помимо этого, в ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим весенне-полевым работам, развития города Инсара и других населенных пунктов района в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также планы по дорожному строительству на ближайшие годы.

По информации «Известий Мордовии».

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