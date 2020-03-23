Владимир Волков встретился с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием

Глава Мордовии Владимир Волков 21 марта провел встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием.

В ходе указанной встречи были обсуждены актуальные вопросы церковно-общественных отношений.

Отдельное внимание было уделено профилактическим мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в храмах республики.

По информации «Известий Мордовии».

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