В Саранске обсудили перспективы развития завода «Лисма»

Глава Мордовии Владимир Волков 21 марта обсудил перспективы развития завода «Лисма» с экономико-промышленным блоком регионального правительства, руководством предприятия и представителями компании «Интерфармгласс», реализующей на производственных площадях светотехников инвестиционный проект.

Президент компании-инвестора Тимур Шарипов проинформировал руководителя региона о том, что работа по интегрированию «Лисмы» в проект по формированию стекольного холдинга совместно с производством фармацевтической упаковки проходит успешно.

Генеральный директор завода Игорь Константинов сообщил, что в программу дальнейшего развития предприятия были включены несколько дополнительных направлений, среди которых изготовление медицинской тары (ампул, флаконов, шприцов), выпуск медицинского стекла, а также разработка новых видов стекол и производство стеклянных труб для нефтеперерабатывающей отрасли. Кроме того, руководитель «Лисмы» заявил о готовности инвесторов профинансировать модернизацию площадок по выпуску традиционной светотехники.

Владимир Волков поручил профильным министерствам отработать все вопросы взаимодействия с инвестором по реализации рассматриваемого проекта.

Руководство предприятия также сообщило о намерении увеличить объемы производства, вследствие чего будут созданы новые рабочие места.

По информации «Известий Мордовии».

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