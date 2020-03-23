В Мордовии в результате ДТП пострадали три человека

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 21 марта на 438-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Хендай-Соната», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 23-летнему водителю иномарки, его 29-летнему попутчику и 34-летней пассажирке «Лады».

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm