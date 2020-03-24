Интернет-мошенники ограбили предпринимателя из Саранска

В Саранске индивидуальный предприниматель, решивший приобрести партию бахил, был ограблен интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 36-летний индивидуальный предприниматель на одном из сайтов оформил заказ на приобретение партии бахил. Ранее мужчина уже покупал товары у данной фирмы-поставщики, поэтому никаких сомнений относительно того, что сделка будет удачной, не возникло. В качестве предоплаты гражданин перечислил продавцу 161,3 тыс. рублей.

В оговоренные сроки индивидуальный предприниматель товар не получил. Мужчина вышел на связь с представителями фирмы-поставщика, которые сообщили, что его заказ на сайте компании не был зарегистрирован, а деньги они не получали.

Выяснилось, что гражданин оформил заказ на так называемом сайте-двойнике реально существующей организации.

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Источник: 13.мвд.рф