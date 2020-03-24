В Саранске полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств, оставленных горожанином в банкомате.

Ранним утром 3 марта житель Саранска в павильоне остановки общественного транспорта, расположенной по адресу – улица Косарева, в банкомате снял денежные средства в сумме 4,7 тыс. рублей. После транзакции горожанин забрал банковскую карту, а деньги забыл в ячейке. Подошедший следом за ним гражданин похитил денежные средства и скрылся.

Мужчина, похитивший деньги, был одет в свитер темного цвета с белыми полосками, кепку черного цвета и темные штаны.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-58 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф