В Лямбирском районе пострадал водитель врезавшейся в дерево иномарки

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 23 марта на территории села Татарская Тавла. 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», двигаясь по улице Советской, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем врезалось в дерево.

Водитель иномарки был госпитализирован.

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф