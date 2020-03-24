В Чамзинском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже кошелька

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов была задержана женщина, которая подозревается в краже кошелька с деньгами.

Недавно в полицию обратилась 55-летняя гражданка, которая сообщила о том, что в магазине, расположенном в посёлке Комсомольский Чамзинского района, она забыла на прилавке кошелек с денежными средствами. Спустя некоторое время женщина вернулась обратно. К этому моменту кошелька на прилавке уже не было. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

По подозрению в похищении кошелька была задержана 43-летняя женщина. Гражданка признала свою вину. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф