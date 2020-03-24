В Саранске в ДТП пострадала 35-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 35-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 23 марта на территории Октябрьского района города. На улице Советской 35-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Тойота», потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на опору с силовым кабелем и придорожное ограждение.

35-летняя женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф