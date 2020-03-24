Полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего местного жителя.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Лесная, стражи порядка задержали 24-летнего парня, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой более 3 г.

Молодой человек сообщил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф