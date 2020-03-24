В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник»

В Саранске 20 марта сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

Указанное мероприятие проводилось в целях профилактики и пресечения нарушений ПДД, особое внимание уделялось использованию водителями во время движения телефонов, которые не были оборудованы техническим устройством, позволяющим вести переговоры без применения рук.

В ходе проведения рассматриваемой операции стражи порядка выявили более 10 автомобилистов, которые разговаривали по телефону во время движения. В отношении данных водителей были составлены административные материалы.

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Источник: 13.мвд.рф